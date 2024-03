Volkswagen se confrunta cu o incetinire a cresterii vanzarilor

Volkswagen se asteapta la o crestere de 3% a vanzarilor sale de automobile in acest an, in scadere puternica fata de 2023, pe fondul unor perspective economice sumbre si al cresterii concurentei, scrie Reuters.Prezentand rezultatele constructorului auto german pentru 2023, seful financiar Arno Antlitz a declarat ca "situatia economica generala ramane dificila", dar a adaugat ca ... citește toată știrea