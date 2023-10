Volodimir Zelenski a ajuns in Romania!Este prima vizita in tara noastra a presedintelui ucrainean de la inceputul razboiului. Acesta va fi primit la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis, urmand sa sustina inclusiv un discurs in Parlamentul Romaniei. Potrivit unor surse, Zelenski ar putea sa depuna o coroana si la Monumentul Eroilor in Parcul Carol."Am ajuns in Bucuresti, Romania, pentru discutii cu Klaus Iohannis ... citeste toata stirea