Operatorii economici atestati au exploatat anul trecut 18,348 milioane metri cubi de lemn, in scadere cu 5,6% (1,098 milioane metri cubi), fata de anul 2021, conform datelor anuntate vineri de Institutul National de Statistica.De asemenea, volumul de lemn rotund exploatat a inregistrat o scadere cu 5,2% in 2022, fata de 2021, totalizand 16,87 milioane metri cubi.In volumul total de lemn rotund exploatat, ponderea cea mai mare o au speciile de foioase (62,6%), in timp ce speciile de ... citeste toata stirea