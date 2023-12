"Voluntar ANPC", un nou serviciu online, permite cetatenilor sa sesizeze nereguli savarsite de comercianti in legatura cu alte persoane. Aplicatia este accesibila pe pagina de internet a institutiei.Utilizatorii trebuie sa furnizeze probe pentru a-si sustine sesizarile, chiar daca nu sunt implicati direct intr-o relatie business to consumer, si pentru ca acestea sa fie luate in considerare, scrie AvocatNet.ro.Noutatea consta in aceea ca institutia poate fi sesizata acum de oricine, inclusiv ... citeste toata stirea