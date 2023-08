Profilul de formare a absolventului de invatamant obligatoriu va fi elaborat, pus in dezbatere publica si aprobat in perioada august-septembrie 2023, conform graficului privind curriculumul national, pus in consultare publica de Ministerul Educatiei, potrivit Edupedu.ro. Termenul pentru aprobarea profilului de formare a absolventului de invatamant obligatoriu este pana in septembrie 2023, adica luna viitoare.Potrivit sursei mentionate anterior, "profilul de formare descrie asteptarile ... citeste toata stirea