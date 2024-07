Vom circula cu "gondolele" pe De Mijloc?

Odata cu santierul amenajarii benzilor speciale de autobuz in Brasov, la propunerea Serviciului Investitii din cadrul Primariei Brasov, mijloacele de transport in comun care circulau pe strada Lunga ar urma sa fie deviate pe strada De Mijloc pe sensul spre Bartolomeu.Autobuzele circulau pe Lunga tocmai pentru a nu afecta suprastructura canalului GraftAparent, nici o problema, mai ales ca decizia a fost avizata si de catre Comisia de Circulatie, insa pe sub strada trece canalul Graft, care ... citește toată știrea