Vom fi survolati de "avioane spion"

NATO vrea sa "monitorizeze activitatea militara rusa" si sa sprijine totodata "prezenta intarita a Aliantei in regiune" si muta din Germania in Romania avioanele de supraveghere AWACS (Airborne Warning and Control System). Acestea urmeaza sa ajunga martea viitoare la Bucuresti, a transmis vineri NATO intr-un comunicat citat de DPA. Avioanele vor stationa la circa 200 de kilometri de granita cu Ucraina unde vor fi trimisi si 180 de militari.NATO va reloca in Romania unele dintre avioanele sale ... citeste toata stirea