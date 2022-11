Vom primi "numar de pacient": Codul va fi spus de rude la telefon, pentru a primi informatii

Regulile de vizitare a pacientilor internati, modificate in perioada pandemiei de Covid, vor fi actualizate. Un proiect de ordin in acest sens a fost pus in dezbatere publica de Ministerul Sanatatii si prevede un program zilnic de vizitare intre orele 15.00-20.00 si intre 10.00 si 20.00, in weekend, durata vizitei fiind de cel mult de 30 de minute. In cel mult doua ore de la internarea rudelor, apartinatorii trebuie sa primeasca informatii despre starea acestora, mai prevede documentul. ... citeste toata stirea