"Vom trai bine"

Demnitarii sfideaza si criza, si Curtea Constitutionala. La o ora dupa ce CCR a declarat nelegale majorarile lor de venituri, senatorii au votat miercuri, 21 septembrie, noi cresteri de salarii cu 25% pentru primari, ministri, parlamentari, angajati de la presedintie.Senatorul Virgil Guran (foto) a spus, in legatura cu acest amendament, ca, spre deosebire de Ion Iliescu, care a spus in 1990 "sa fim saraci si cinstiti", in Romania, trebuie sa invatam altceva, "sa devenim bogati si cinstiti, ... citeste toata stirea