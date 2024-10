Vor fi modernizate drumurile Vistea de Jos-Vistea de Sus, Fagaras-Barcut si Ucea de Jos-Victoria

Consiliul Judetean Brasov are in desfasurare, in Esara Fagarasului, investitii la Vistea, Soars si Ucea pentru modernizarea infrastructurii rutiere.La obiectivul "Reabilitare DJ 103D Vistea de Jos (DN 1) - Vistea de Sus, km 0+000-5+106", s-a finalizat procedura de achizitie, insa contractul nu a fost deocamdata atribuit, deoarece a fost depusa o contestatie la Curtea de Apel si se asteapta solutionarea ei. In lungime de 5,106 km, acest tronson rutier porneste din DN 1, strabate intravilanul ... citește toată știrea