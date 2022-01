Vor in Armata: 15 brasoveni pe zi!

Sute de brasoveni au decis sa devina rezervisti voluntari in aceste zile! In contextul crizei dintre NATO si Rusia, Armata Romana vrea sa fie pregatita pentru orice scenariu. Astfel, multi rezervisti au fost chemati la ordin, iar Armata angajeaza voluntari care sunt platiti in aceasta perioada.Purtatorul de cuvant al Centrului Militar Judetean Brasov, locotenent-colonel Adrian Florea, a explicat care sunt avantajele acestor rezervisti voluntari. "Acestia vor fi remunerati cu 30% din cuantumul ... citeste toata stirea