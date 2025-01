Vor profita muncitorii din Sri Lanka, Nepal si India de extinderea Schengen pentru a pleca din Romania in tarile occidentale din UE?

Cand Rehan, un srilankez de 43 de ani, tatal unui fiu adolescent, si-a inceput visul european, de la Oceanul Indian pana in Balcani, nu si-a imaginat niciodata ca, dupa un an si jumatate de munca, mai intai intr-un restaurant fast-food si apoi conducand un camion, in plus livrand mancare la case in timpul liber, avea sa castige foarte putin. "Muncesc si nu economisesc, nu are sens", spune pentru El Confidencial srilankezul, care locuieste in Bucuresti din iulie 2023, potrivit Rador Radio ... citește toată știrea