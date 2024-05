Vorbe mari, copiii mici

Politia Brasov le-a facut o vizita copiilor de la Gradinita nr. 7 din oras, "carora le-am creat un cadru educativ cu o mare valoare in dezvoltarea sigurantei rutiere pentru viitorii participanti la trafic", ne transmite IPJ, intr-un comunicat postat pe Facebook.Activitatea s-a desfasurat in cadrul proiectului local "In siguranta, in trafic", pe care IPJ il desfasoara in judet. "De la respectarea regulilor de circulatie ca pietoni sau pasageri, pana la importanta purtarii ... citește toată știrea