Vorbe si atat

Asfaltarea unor bucati din Piata Unirii din Brasov (portiunile dintre strada Capitan Ilie Birt si strada Prundului si cea dinspre strada C-tin Brancoveanu), a starnit acum patru ani numeroase nemultumiri din partea societatii civilie in special din partea unor activisti USR apropiati ai actualului primar Allen Coliban, care la acea vreme isi pregatea candidatura. Acestia remarcau atunci ca, desi se investisera milioane de lei in transformarea Pietei Unirii in zona pietonala si pavarea cu piatra ... citește toată știrea