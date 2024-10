Voteaza Brasov Jazz & Blues Festival pentru titlul de Best Small Festival la European Festival Awards!

Brasov Jazz & Blues Festival, eveniment de referinta pentru orasul Brasov, dar si unul dintre cele mai importante festivaluri de jazz si blues din Romania, a fost nominalizat la prestigioasele European Festival Awards, in categoria Best Small Festival. Pentru a castiga, are nevoie de votul publicului, iar procesul este unul simplu: pe linkul de votare ( https://de.surveymonkey.com/r/efapublic24) al European Festival Awards, selecteaza categoria Best Small Festival, alege Brasov Jazz & Blues ... citește toată știrea