Sectiile de votare s-au inchis in Turcia, votarea a incetat, iar numararea voturilor a inceput, in turul doi al alegerilor prezidentiale, in care reprezentantul opozitiei Kemal Kilicdaroglu il infrunta pe presedintele in exercitiu Recep Tayyip Erdogan, relateaza Daily Sabah si Anadolu.UPDATE 19:45 - Dupa 96,6% dintre voturi numarate, Erdogan are 52,24%, in timp ce Kilicdaroglu a ... citeste toata stirea