Vouchere pentru ochelari de vedere

Parintii elevilor din invatamantul primar vor putea sa ceara un bon valoric pentru controlul oftalmologic al copilul lor si cumpararea de ochelari de vedere pentru acesta in fiecare an, in valoare de 0,4 din cuantumul indicatorului social de referinta (ISR), potrivit unei propuneri legislative inregistrate la Senat.Propunerea legislativa prevede ca parintii vor putea cere, in scris, individual pentru fiecare copil, la finalul fiecarui an scolar sau la momentul inscrierii la scoala a copilului ... citeste toata stirea