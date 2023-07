Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene acorda in anul 2023 sase transe de ajutor pentru alimente si mese calde, o data la doua luni. Banii sunt acordati prin programul "Sprijin pentru Romania".Ajutorul social este acordat in sase transe egale, a cate 250 de lei fiecare. In luna august va intra a patra ... citeste toata stirea