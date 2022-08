Voucherele sociale: In 8 septembrie, inca 250 de lei

Cea de-a doua transa a cardurilor sociale are 150.000 de beneficiari in plus fata de cei 2,48 milioane initiali, in urma actualizarii listelor de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.Cea de-a doua emisiune de carduri va include persoanele omise din listele initiale si pe cele devenite eligibile incepand cu 1 iulie 2022.Noii beneficiari vor primi cardurile pana pe 3 septembrie, iar in ziua de 8 septembrie toate cardurile valide vor fi alimentate cu a doua din cele 4 transe in ... citeste toata stirea