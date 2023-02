Voucherul pentru stomatolog, urmatoarea prioritate a PSD Brasov

Dupa ce in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov din 2 februarie au fost aprobate trei amendamente la bugetul local, depuse de social-democrati, presedintele Organizatiei Municipale Brasov a PSD, Lucian Patrascu, a anuntat ca vor urma si alte propuneri.Astfel, luni, Patrascu a anuntat ca "in luna februarie 2023, in cadrul urmatoarei sedinte ordinare a Consiliului Local Brasov, va fi suspus votului si proiectul PSD *Voucher pentru sanatate dentara*. Aproximativ 163 de copii din Brasov vor ... citeste toata stirea