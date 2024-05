Vrei sa traiesti cu 10 ani mai mult? Trebuie sa adaugi aceste 3 alimente la dieta

Longevitatea este un subiect popular. Este o idee atat de fascinanta si atat de inspirata, in parte pentru ca exista o constientizare din ce in ce mai mare in cultura noastra ca prelungirea duratei de viata poate fi obtinuta prin unele dintre cele mai simple si mai placute lucruri pe care le facem, transmite publicatia The Healthy.Unul dintre acestea este mancatul. Un nou studiu a analizat datele privind dietele din sapte tari, dupa ce o echipa de medici a prezis ca va observa o crestere a ... citește toată știrea