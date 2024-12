Vrei sa vii la petrecerea de Revelion din Piata Sfatului, te aducem noi cu troleibuzul sau autobuzul

In noaptea de revelion RATBV va asigura transportul brasovenilor si turistilor din cartiere in Livada Postei si retur, programul fiind extins pana la ora 1.30 pe 13 linii.Linia 20, care face legatura cu Poiana Brasov, va functiona pana la ora 6.00, pentru brasovenii care aleg sa petreaca trecerea dintre ani in Poiana Brasov.Pentru a veni in sprijinul miilor de brasoveni si turisti care doresc sa fie prezenti in Piata Sfatului in momentul trecerii dintre ani, la solicitarea primarului George ... citește toată știrea