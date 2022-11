Vrei sala de jocuri de noroc? Taxa, la mine

Politistii Capitalei - Serviciul Grupuri Infractionale Violente, impreuna cu procurorii de la Crima Organizata, au pus in aplicare, miercuri, 23 noiembrie, in cursul diminetii, 123 de mandate de perchezitie domiciliara la domiciliile si imobilele detinute sau folosite de mai multe persoane fizice, precum si sediile si punctele de lucru ale unor persoane juridice, in municipiul Bucuresti si 19 judete, intr-o cauza in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de ... citeste toata stirea