Nevazatorii din Brasov vor invata cum sa se comporte in cazul unui cutremur, printr-un proiect care a primit si finantare de 50.000 lei de la bugetul local, in cadrul programului de finantari nerambursabile din bugetul Municipiului Brasov."Vrem sa fim salvati si noi!" este derulat de Asociatia Nevazatorilor din Romania - Filiala Brasov si are o perioada de implementare de 5 luni. Principalele obiective ale proiectului includ dobandirea de competente in tehnici de prim-ajutor personal, notiuni ... citeste toata stirea