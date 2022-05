Vrem (sau nu) fantana in Piata Sfatului. Brasovenilor li se cere semnatura

Ideea desfiintarii fantanii arteziene din mijlocul Pietei Sfatului din Brasov a starnit discutii, atat in spatiul public, cat si in Consiliul Local Brasov, unde, subiectul a fost intors pe toate fetele in sedinta de plen din 27 aprilie.Miercuri, 4 mai, social-democratii brasovenii au lansat si o petitie online, "STOP desfiintarii fantanii arteziene din Piata Sfatului!", care, pana joi, 5 mai, la ora 17.00, a fost semnata de 183 de persoane.Motivul pentru care a fost lansata petitia, a ... citeste toata stirea