Vreme extrema in Romania, un val de aer polar aduce diferente de 30 de grade

Duminica, 11 decembrie, a fost cea mai calduroasa zi de 11 decembrie din ultimii 60 de ani. Valorile inregistrate la statiile meteo au depasit chiar si cu 15 grade normalul perioadei. De saptamana aceasta, insa, iarna vine in forta si sunt anuntate diferente foarte mari de temperatura. Vor fi diferente mari de temperatura de pana la 30 de grade Celsius in Romania, in decurs de numai cateva zile.Daca ieri au fost si maxime de 20-21 de grade in sud-estul tarii, in cateva zile minimele vor ... citeste toata stirea