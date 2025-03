Vremea 11 martie. Temperaturi tot mai ridicate in toata tara. Maximele pot ajunge chiar si pana la 25 de grade

Vremea in Romania, in urmatoarea perioadaDistribuie daca iti place!Astazi, valorile termice se vor situa cu mult peste cele specifice datei, insa in vestul, nord-vestul si partial in centrul tarii vor scadea fata de ziua anterioara.Vremea 11 martie 2025Astfel, temperaturile maxime se vor incadra intre 13 si 25 de grade. Cerul va fi temporar noros si va ploua, mai ales sub forma de aversa, ... citește toată știrea