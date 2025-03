Vremea 12 martie. Vin ploile dupa temperaturile de vara. Noua prognoza emisa de ANM

Vremea 12 martie. Astazi, valorile termice vor fi in continuare mult mai ridicate decat cele specifice datei in toate regiunile, iar in vestul, nord-vestul si partial in centrul tarii vor fi mai ridicate fata de ziua anterioara.Distribuie daca iti place!Astazi, valorile termice vor fi in continuare mult mai ridicate decat cele specifice datei in toate regiunile, iar in vestul, nord-vestul si partial in centrul tarii vor fi mai ... citește toată știrea