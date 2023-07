Vremea in data de 19 iulie continua sa fie caniculara in toate zonele tarii. Tmperaturile ajung pana la 39 de grade celsius insa gradele resimtite depasesc cu mult 40.Romania se confrunta cu un val de caldura extrem, care va persista si astazi, 19 iulie, in mai multe regiuni. Meteorologii avertizeaza ca indicele temperatura-umezeala va depasi pragul critic de 80 de unitati, ceea ce va genera un disconfort termic ridicat. ... citeste toata stirea