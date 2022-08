Vreme racoroasa in mare parte din tara in data de 22 august.Astazi vremea va fi relativ racoroasa in majoritatea regiunilor, cerul va fi mai mult noros si va continua sa ploua. Disconfortul termic va fi ridicat in sud-estul tarii. Dar spre seara vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica se va manifesta prin ... citeste toata stirea