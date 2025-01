Vremea 30 ianuarie. Temperaturi neobisnuit de ridicate si astazi. Unde sunt asteptate ploi

Astazi, cerul va fi temporar noros, pe arii restranse va ploua slab, mai ales in vestul, sud-vestul si centrul tarii, iar la munte, la altitudini de peste 1500 m, precipitatiile vor fi mixte.Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari pe crestele montane, iar pe parcursul zilei si in sudul Dobrogei. Meteorologii anunta ceata in centrul si estul teritoriului si cu totul izolat in rest, iar noaptea local, in special in regiunile ... citește toată știrea