Vremea 5 iulie. Se intorc temperaturile caniculare. Unde va fi astazi cel mai cald, potrivit ANM

Astazi, valorile termice vor creste fata de intervalul anterior in toata tara, iar local in sud, vest si est vor caracteriza o vreme calduroasa.Ziua, cerul va fi variabil, cu innorari temporare in nord, nord-est si centru. Pe arii restranse vor fi averse slabe indeosebi in zona montana si submontana, precum si in Maramures si nordul ... citește toată știrea