Vremea 8 ianuarie. Temperaturi de primavara, cu maxime de pana la 18 grade. La munte sunt posibile ninsori

Astazi, valorile termice se vor situa cu mult peste cele specifice datei, astfel ca temperaturile maxime se vor incadra intre 7 si 18 grade.In vestul, nord-vestul si centrul tarii temporar vor fi innorari si doar pe arii restranse ploi slabe, iar in rest cerul va fi variabil. In nordul Carpatilor Orientali, trecator, precipitatiile vor fi si sub ... citește toată știrea