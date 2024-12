Vremea 9 decembrie. Precipitatii abundente in mai multe regiuni ale tarii. La munte sunt asteptate ninsori: care sunt maximele zilei

Astazi, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta, in special in in sudul si sud-estul tarii.Sunt asteptate precipitatii in majoritatea regiunilor tarii. Vantul va sufla slab pana la moderat, cu unele intensificari in Dobrogea, Moldova, estul Transilvaniei si in Carpatii Orientali. ... citește toată știrea