Vremea caniculara accentueaza si extinde seceta pedologica la grau si porumb

Seceta pedologica moderata si puternica in cultura graului de toamna si porumbului se extinde, in conditiile in care, sub aspect termic, saptamana viitoare va predomina o vreme mai calda decat in mod obisnuit la scara intregii tari, chiar caniculara in zonele de campie, potrivit prognozei agrometeorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie pana pe 5 iulie 2024, transmite Agerpres.In cultura graului de toamna, continutul de umiditate pe profilul de sol 0-100 centimetri se va ... citește toată știrea