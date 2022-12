Vremea in decembrie. Sunt anuntate ninsori, viscol, dar si temperaturi neobisnuite

Luna decembrie vine cu temperaturi iesite din comun. Ninsorile vor continua sa cada in continuare in cea mai mare parte a teritoriului.Ninsoarea, viscolul si ceata persistenta sunt asteptate inca din prima parte a lunii decembrie, in timp ce valorile termice vor marca o scadere, in medie, cu 4 - 6 grade Celsius fata de ultima luna de toamna. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru urmatoarea perioada.Meteorologii au transmis ca in ultima luna din an se pot ... citeste toata stirea