Vremea va ramane schimbatoare in urmatoarele doua saptamani, iar probabilitate de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in zilele de 11 si 12 ianuarie.La munte, precipitatiile vor fi sub forma de ninsoare, conform prognozei publicata de ANM, valabila pentru perioada 9 - 22 ianuarie.In Transilvania, pe parcursul celor 2 saptamani, temperaturile maxime medii nu vor avea ... citeste toata stirea