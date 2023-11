Perioada urmatoarelor doua saptamani (6 - 19 noiembrie) va fi caracterizata de o vreme oscilanta, dar in general cu valori termice in scadere, in timp ce ploile vor fi prezente in cea mai mare parte a intervalului analizat, reiese din prognoza publicata de ANM.Banatin prima saptamana din interval, vremea se va raci treptat, insa, cu toate aceste variatii, valorile termice se vor situa peste normele caracteristice perioadei, cu medii ale maximelor intre 12 si 20 de grade si ale minimelor ... citeste toata stirea