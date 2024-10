Vremea pentru urmatoarele doua saptamani

Meteorologii anunta ca in urmatoarele doua saptamani vremea va fi in mare parte frumoasa, cu sanse mai mari de precipitatii in intervalul 4 - 8 octombrie. La inceputul intervalului 30 septembrie - 14 octombrie va g fi mai rece, urmand ca in perioada urmatoare, temperaturile sa se afle intr-o usoara crestere.BANATLa inceputul intervalului, valorile termice diurne vor caracteriza o vreme mai rece decat normalul perioadei, cu o medie de 17...18 grade Celsius. Apoi, la mijlocul primei saptamani, ... citește toată știrea