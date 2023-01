Vremea rece, asteptata "ca painea calda" in Poiana Brasov. Iarna ar putea veni dupa 10 ianuarie

Daca in sezonul de schi 2021 - 2022 iarna a venit repede, iar schiorii s-au putut bucura de zapada inca din luna decembrie a anului 2022, acum hotelierii, administratorii domeniului schiabil si autoritatile locale inca asteapta sa se raceasca vremea.De altfel, in acest moment, in Poiana Brasov se schiaza in prezent numai pe partia Stadion, aceasta fiind amenajata inaintea sarbatorilor de iarna, insa reprezentantii Primariei Brasov spera ca in zilele urmatoare vremea sa se raceasca, astfel ... citeste toata stirea