Astazi vom avea parte de o vreme vreme frumoasa in cea mai mare parte a zilei, dar va ploua trecator in anumite zone ale tarii.Cerul va avea innorari accentuate dupa-amiaza si seara cand vor fi averse si descarcari electrice in zonele montane, centrul si sud-estul tarii si izolat in rest. Vantul va avea intensificari de ... citeste toata stirea