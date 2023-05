Vremea se va incalzi usor in majoritatea regiunilor in urmatoarele doua saptamani, iar ploile vor fi mai frecvente in intervalul 29 - 31 mai si dupa data de 4 iunie, arata prognoza ANM.Administratia Nationala de Meteorologie a Romaniei a transmis luni prognoza ANM pentru urmatoarele doua saptamani, pe regiuni, potrivit Mediafax.Temperaturile maxime se anunta intre 24-26 grade, cele minime intre 12-13 grade, iar ploi in perioada 29 - 31 mai si dupa 4 iunie, arata prognoza meteo pentru ... citeste toata stirea