Vremea se incalzeste. Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani

Vremea se incalzeste, dar probabilitatea de aparitie a precipitatiilor ramane ridicata, arata prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani.Potrivit ANM, vremea se va incalzi in cea mai mare parte a tarii. Regimul termic va avea o tendinta de incalzire in perioada 13 - 26 februarie, cu primele semne catre finalul acestei saptamani.Probabilitatea pentru precipitatii, indeosebi sub forma de ploaie, va fi mai ridicata in a doua jumatate a intervalului, dar mai ales in jurul datei de 21 ... citeste toata stirea