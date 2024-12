Vremea se raceste din ce in ce mai mult in urmatoarele doua saptamani

Vreme va deveni rece pe parcursul urmatoarelor doua saptamani (16 - 29 decembrie), chiar daca in primele zile ale intervalului se vor semnala valori termice peste cele specifice perioadei, se mentioneaza in prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), publicata luni.In Banat, in prima zi a acestei saptamani, valorile termice diurne se vor situa usor peste cele specifice datei, cu o medie a maximelor in jurul a 5 grade, apoi vor creste semnificativ in intervalul 17-19 decembrie, ... citește toată știrea