Vremea se raceste in nordul si in centrul tarii. O sa ploua in mai multe zone

Vremea se raceste, marti, in nordul si in centrul tarii. In rest o sa fie un pic mai decat in mod normal. O sa ploua slab in Maramures, in Transilvania, in Moldova. S-ar putea sa picure si in Dobrogea.Maximele pleaca de la 10 grade in Bucovina si ajung la 24 de grade prin Oltenia.Vedem cum arata vremea in fiecare regiune si incepem cu Dobrogea si cu Baraganul. Pe aici atmosfera se mentine insorita