Vremea se raceste semnificativ, in urmatoarele zile. Se anunta pana la -17 grade Celsius

Vremea se raceste simtitor in aceasta saptamana. Vor fi nopti, dar si zile geroase, anunta meteorologii, iar in depresiuni sunt asteptate minime de pana la minus 17 grade.Elena Mateescu, directoarea Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), anunta racirea semnificativa a vremii pe parcursul acestei saptamani, in care minimele vor ajunge la -10, -17 grade Celsius si se vor inregistra mai multe zile consecutive."Ne asteptam la o vreme in racire de la o zi la alta. Daca maine (n.r.-luni) ... citeste toata stirea