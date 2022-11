ANM anunta ca un ciclon mediteranean va trece, in aceste zile, prin sudul Romaniei. Fenomenul va aduce schimbari atmosferice in aceasta zona, printre care vant si precipitatii abundente, iar temperaturile vor scadea.Chiar si asa, valorile termice se vor situa cu mult peste cele normale in prima decada a lunii noiembrie in aproape toata tara, astfel ca maximele se vor incadra in general intre 12 si 22 de grade.In ... citeste toata stirea