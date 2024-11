Vremea se schimba radical de duminica, iar temperaturile scad brusc. Cate grade vor fi saptamana viitoare

Vremea se schimba radical in acest weekend. De sambata pana duminica, temperaturile scad cu peste 10 grade.Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca duminica temperaturile vor scadea semnificativ in toata tara, vremea devenind mult mai rece, dupa o perioada neobisnuit de calda pentru mijlocul toamnei. Astfel, in 3 noiembrie se vor inregistra maxime intre 7 si 13 grade si minime intre -5 si 3 grade, transmite News.ro.Daca in cursul zilei de sambata ne vom bucura inca de temperaturi ... citește toată știrea