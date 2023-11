Tortionarul Nicolae Paraschiv, fost secretar al Primariei Brasov, a fost propunerea PNL pentru Consiliul de Admninistratie al RIAL SRL in sedinta de Consiliu Local de astazi. PNL trebuia sa faca o propunere dupa ce in luna august reprezentanta liberalilor in CA-ul RIAL SRL, Roxana Cojocea, a demisionat.Nicolae Paraschiv a fost angajat al Securitatii, avand gradele de:lt. maj. - Serviciul 1 (profil de activitate informatii interne) din Inspectoratul Judetean Brasov (1980 - 1981);cpt. in ... citeste toata stirea