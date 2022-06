Vulcan: Atacat in propria casa

Sambata, 18 iunie, in jurul orei 22.55, Sectia de Politie Rurala Zarnesti a fost sesizata ca un barbat, in varsta de 42 ani din municipiul Codlea, ar fi patruns, fara drept, intr-un imobil situat in localitatea Vulcan, unde ar fi provocat mai multe distrugeri la nivelul usii de acces in imobil si la nivelul zidului locuintei. De asemenea, barbatul ar fi distrus si un televizor, ce se afla intr-una din camerele imobilului.In baza probatoriului administrat in cauza, barbatul a fost retinut ... citeste toata stirea